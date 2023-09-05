Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Большинство жителей ФРГ не видят смысла работать из-за высокого пособия по безработице

Опрос: большинство немцев не видят смысла в работе из-за пособия по безработице

close
100%
Michael Sohn/AP

Данные опроса, проведенного социологическим институтом Insa по заказу газеты Bild, говорят о том, что более чем для половины жителей Германии работа теряет смысл более в связи с увеличением размера пособия по безработице.

С 1 января следующего года гражданское пособие на одного безработного в Германии увеличится на 12% (до €563 в месяц).

Порядка 52% респондентов ответили на вопрос «Имеет ли смысл работать в ФРГ при таких условиях?» отрицательно. Противоположную точку зрения высказали 40%, еще 8% воздержались от ответа.

По данным издания, уже сейчас известно несколько случаев, когда граждане увольняются с работы, так как им выгоднее получать пособие и подрабатывать на стороне.

Опрос состоялся 4 сентября, в нем приняли участие 1 005 человек.

До этого доцент кафедры управления человеческими ресурсами РЭУ имени Г.В. Плеханова Иванова-Швец рассказала, что в России пособия по безработице могут лишить за неявку в службу занятости.

Ранее ФНПР предложила Госдуме отправлять безработных предпенсионеров на пенсию раньше времени.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях