Большинство жителей ФРГ не видят смысла работать из-за высокого пособия по безработице

Данные опроса, проведенного социологическим институтом Insa по заказу газеты Bild, говорят о том, что более чем для половины жителей Германии работа теряет смысл более в связи с увеличением размера пособия по безработице.

С 1 января следующего года гражданское пособие на одного безработного в Германии увеличится на 12% (до €563 в месяц).

Порядка 52% респондентов ответили на вопрос «Имеет ли смысл работать в ФРГ при таких условиях?» отрицательно. Противоположную точку зрения высказали 40%, еще 8% воздержались от ответа.

По данным издания, уже сейчас известно несколько случаев, когда граждане увольняются с работы, так как им выгоднее получать пособие и подрабатывать на стороне.

Опрос состоялся 4 сентября, в нем приняли участие 1 005 человек.

До этого доцент кафедры управления человеческими ресурсами РЭУ имени Г.В. Плеханова Иванова-Швец рассказала, что в России пособия по безработице могут лишить за неявку в службу занятости.

Ранее ФНПР предложила Госдуме отправлять безработных предпенсионеров на пенсию раньше времени.