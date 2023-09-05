«92-й» бензин рекордно подорожал

Биржевая стоимость бензина марки АИ-92 день выросла на 0,53% и достигла 65160 рублей за тонну, следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.

В последний раз стоимость «92-го» бензина максимально росла в июле — до 64 879 рублей за тонну.

Бензин АИ-95 тоже рекордно подорожал на торгах — на 0,78%, до 75 612 рублей за тонну.

По версии российских властей, цены на бензин растут из-за увеличивающегося экспорта топлива, в том числе «серого», когда за границу поставляется бензин и дизель, купленные трейдерами для поставок на внутренний рынок.

По мнению экспертов, опрошенных «Российской газетой», такая ситуация возникла из-за того, что правительство РФ с начала осени изменило порядок выплат нефтяникам компенсаций по демпферу из бюджета. Эти выплаты покрывали часть разницы между внутрироссийскими и экспортными ценами. С 1 сентября выплаты сокращены вдвое. Также свою роль сыграли проблемы с логистикой, особенно в регионах, где нет собственных нефтеперерабатывающих мощностей, куда топливо нужно доставлять автотранспортом или по железной дороге.

Экономист Роман Иноземцев объяснил увеличение биржевых цен на бензин ростом стоимости нефти в рублях.

Ранее стало известно, как долго нефть будет оставаться главным источником мировой энергии.