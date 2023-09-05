«Почта России» разрешила проверять посылки перед оплатой

«Почта России» внесла изменения в правила работы с посылками, разрешив клиентам проверять содержимое отправлений с наложенным платежом перед их оплатой. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Ранее такая возможность существовала только в случае наличия видимого дефекта упаковки либо несоответствия веса посылки заявленному. Теперь же получатель вправе попросить сотрудника отделения вскрыть и продемонстрировать содержимое посылки перед принятием решения о ее оплате.

«Наша команда долго работала над тем, чтобы превратить наложенный платеж в настоящую безопасную сделку и дать ему «вторую жизнь». Это требовало в том числе и изменения законодательства. Возможность проверить товары перед покупкой – базовая услуга, которая должна быть в онлайн-торговле», – прокомментировал руководитель дирекции по развитию бизнеса «Финансовые технологии» Почты России Владимир Давыдов.

После осмотра вложений клиент может либо оплатить посылку, либо отказаться от нее. В последнем случае будет оформлен возврат товара. Данные изменения стали возможны после корректировки Правил оказания услуг почтовой связи, утвержденных Минцифры России.

Накануне крупнейшие маркетплейсы России выступили против введения обязательно платежа для «Почты России».

Ранее «Почта России» запустила прямую авиадоставку отправлений в Грузию.