В России назвали потолок курса доллара, который может установиться до конца года

Курс доллара до конца 2023 года не превысит 100 рублей, сказал «Москве 24» директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ, экономист Георгий Остапкович.

«До конца года доллар будет, наверное, в диапазоне 93–98, максимум 100 рублей. Выше 100 наши регуляторы не дадут доллару уйти», — отметил Остапкович.

Помимо этого, экономист уверен, что такой потолок иностранной валюты станет психологической границей для россиян. Он пояснил, что превышение отметки в 100 рублей за доллар ассоциируется у людей с «чем-то плохим».

«Я думаю, если он приблизится к 100 или войдет в диапазон 100, то Центробанк и Минфин предпримут различные действия, чтобы остановить это падение. Рычаги у них есть для проведения таких операций», — заключил эксперт.

5 сентября курс доллара на Мосбирже на открытии превысил 97 рублей впервые с 16 августа.

Аналитик «БКС Форекс» Анатолий Трифонов до этого говорил, что на этой неделе доллар будет торговаться в диапазоне 95-98 рублей, евро — 101,5-104,5 рубля.

Ранее стало известно, что в МИД России считают доллар «проблемной» валютой.