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В России назвали потолок курса доллара, который может установиться до конца года

Экономист Остапкович: потолок курса доллара до конца года составит 100 рублей

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Depositphotos

Курс доллара до конца 2023 года не превысит 100 рублей, сказал «Москве 24» директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ, экономист Георгий Остапкович.

«До конца года доллар будет, наверное, в диапазоне 93–98, максимум 100 рублей. Выше 100 наши регуляторы не дадут доллару уйти», — отметил Остапкович.

Помимо этого, экономист уверен, что такой потолок иностранной валюты станет психологической границей для россиян. Он пояснил, что превышение отметки в 100 рублей за доллар ассоциируется у людей с «чем-то плохим».

«Я думаю, если он приблизится к 100 или войдет в диапазон 100, то Центробанк и Минфин предпримут различные действия, чтобы остановить это падение. Рычаги у них есть для проведения таких операций», — заключил эксперт.

5 сентября курс доллара на Мосбирже на открытии превысил 97 рублей впервые с 16 августа.

Аналитик «БКС Форекс» Анатолий Трифонов до этого говорил, что на этой неделе доллар будет торговаться в диапазоне 95-98 рублей, евро — 101,5-104,5 рубля.

Ранее стало известно, что в МИД России считают доллар «проблемной» валютой.

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