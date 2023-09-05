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Стало известно, в какие зарубежные страны россияне решили поехать осенью

Островок.Ru: Белоруссия и Турция стали лидерами по числу броней россиян на осень

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Белоруссия и Турция стали лидерами по числу бронирований россиян на сентябрь-ноябрь 2023 года. На эти страны пришлось 18% и 17% всех броней соответственно. Об этом говорится в исследовании сервиса «Островок.Ru», подготовленном по запросу «Газеты.Ru».

По данным компании, на третьей строчке оказался Таиланд с долей в 7%. На Италию, Абхазию и Армению пришлось 6% бронирований россиян. В топ-10 наиболее популярных зарубежных направлений также вошли Узбекистан (5% броней), Грузия (4%), Франция и Япония (по 3%).

«Самые высокие темпы роста бронирований демонстрируют Япония и Китай. Они поднялись в топ-15 стран и заняли 10 и 15 места соответственно по числу бронирований на осень. В прошлом году по ним отмечались единичные брони из-за ковидных ограничений для туристов», — отметили в пресс-службе компании.

В список стран, лидирующих по показателю прироста числа бронирований россиян, также вошли Азербайджан, Индонезия и Южная Корея. Спрос там увеличился вдвое, на 73% и на 60% соответственно.

Средняя стоимость забронированной ночи в отелях за рубежом на осенний сезон составила 8 200 рублей, что на 26% выше, чем в прошлом году (6 500 рублей).

В среднем туристы бронируют размещение за границей на пять ночей, как и прошлой осенью. Чаще всего россияне выбирают отели категории три звезды, на них пришлось 27% броней. Доли отелей четыре звезды и без звезд составили 20% и 17% соответственно. Также россияне выбирали апартаменты (11% бронирований), отели пять звезд (7%) и две звезды (4%). На хостелы и гостевые дома пришлось 3% броней.

Ранее российские отельеры рассказали, что понижают цены из-за оттока туристов после закрытия аэропортов.

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