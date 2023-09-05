Россиянам назвали пять правил инвестирования

В инвестиции нельзя вкладывать последние сбережения. Прежде чем начать играть на бирже, нужно убедиться в наличии финансовой подушки безопасности в размере двух-трех месячных зарплат. Об этом «Газете.Ru» рассказал инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций». Он назвал пять правил инвестирования.

«Первое правило – иметь финансовую подушку. Она позволит не снижать качества жизни в период возможных форс-мажоров, и держать ее лучше «под рукой» – в наличных, на депозитах», — отметил эксперт.

Второе правило — определить цель вложений, это сделает процесс инвестиций более осознанным. Для цели должен быть установлен примерный срок. Пример: покупка участка земли через три года. От цели, срока, суммы изначальных вложений, а также основной валюты инвестиций и риск-профиля (индивидуального отношения к риску) будет зависеть состав инструментов в портфеле инвестора. К примеру, если цель долгосрочная – скажем, накопления на будущую пенсию, в составе портфеля будут заметно превалировать акции как лучшие генераторы доходности на длинной дистанции.

Третье правило, – инвестировать регулярно. Инвестиции любят дисциплину и системный подход. Поэтому лучше всего сразу определиться с тем, сколько получится направлять на инвестиции ежемесячно, например, 10-20% от дохода.

Четвертый «столп» эффективных инвестиций – диверсификация. Распределять вложения важно не только по видам активов (акции, облигации, депозиты, ПИФы и т.д.), но и по валютному принципу.

«Для тех, кто зарабатывает и расходует преимущественно в рублях, оптимальной долей сбережений в валюте и валютных инструментах будет 30-40%. Такой подход позволяет минимизировать потери из-за курсовой волатильности», — сказал Бахтин.

Пятое правило – не пренебрегать поддержкой профессионалов. Финансовые консультанты определят риск-профиль и помогут составить личный финансовый план – «дорожную карту» вашего движения к финансовой цели, подытожил инвестстратег.

По данным Мосбиржи, активы россиян на брокерских счетах выросли до 8 трлн рублей по итогам апреля-июня 2023 года, что на 14% больше показателя первого квартала.

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