Украине нужно поставлять на мировые рынки уголь в течение почти шести месяцев, чтобы заработать на один день вооруженного конфликта. Соответствующее подсчеты провело РИА Новости на основе данных украинской таможни.

По данным агентства, украинское государство за семь месяцев нынешнего года сократило экспорт угля на 14% — до $125,5 млн против $146,5 млн годом ранее. В среднем Украина экспортирует угля примерно на $18 млн в месяц.

Таким образом, страна должна поставлять уголь на международные рынки в течение 5 месяцев и 17 дней, чтобы заработать $100 млн и профинансировать один день вооруженного конфликта.

Агентство также указало, что весь экспорт Украины в июле упал на 19% по сравнению с месяцем ранее — до $2,4 млрд, а за семь месяцев — на 16%, до $22 млрд.

Накануне подавший в отставку министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что день боевых действий в стране стоит Киеву $100 млн.

Ранее в ООН назвали сумму, которую планируют собрать на восстановление Украины.