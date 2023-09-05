Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В России захотели ликвидировать микрофинансовые организации

Миронов: законопроект о ликвидации МФО будет внесен в Госдуму на этой неделе

close
100%
Павел Бедняков/РИА «Новости»

Законопроект о ликвидации микрофинансовых организаций будет внесен в Госдуму на этой неделе. Об этом «Газете.Ru» рассказал председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

«Около 15 млн наших граждан – в безнадежных долгах перед кредитными организациями, в том числе микрофинансовыми. И именно МФО занимаются беспощадным, хищническим ростовщичеством, загоняя людей в беспросветную долговую кабалу. Их грабительские проценты на протяжении последних лет понемногу ограничивают, с 1 июля максимальная накрутка — уже не 365%, а 292%», — отметил парламентарий.

По его словам, это все равно «запредельная цифра».

«МФО – это кредитная мясорубка, которая перемалывает наших граждан и создает очевидные социальные риски. Нужно остановить этот конвейер долгов и упразднить микрофинансовые организации в нынешнем виде», — сказал Миронов.

При этом не предполагается полного отказа от микрофинансирования. Согласно проекту, микрозаймы могут существовать в виде меры социальной поддержки под эгидой государства. То есть когда на базе банков с госучастием запускается линия социальных микрозаймов по ставке не выше 5% — для малоимущих, пенсионеров, семей с детьми. Государство может и обязано предложить альтернативу всем тем людям, которые сегодня попадают в тиски МФО, подытожил Миронов.

Впервые «эсеры» подняли вопрос о необходимости ликвидации МФО в 2015 году. Законопроект несколько раз вносился в Госдуму, но не был принят.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, на что россияне чаще всего берут микрозаймы.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях