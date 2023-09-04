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Крупнейшие ретейлеры РФ не хотят платить «Почте России»

Forbes: ретейлеры выступили против платежей «Почте России» в 0,5% от оборота

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Крупнейшие российские интернет-ретейлеры, такие как Ozon, Wildberries, «СберМаркет» и другие, выступили с резкой критикой инициативы Минцифры о введении инфраструктурного платежа в пользу «Почты России». Об этом сообщает Forbes.

В открытом письме на имя премьер-министра Михаила Мишустина руководители ведущих онлайн-ритейлеров заявили, что законопроект, предусматривающий взимание 0,5% от оборота компаний с годовой выручкой от 1 млрд рублей, нанесет серьезный ущерб экономике страны и приведет к неизбежному росту цен для конечных потребителей.

По мнению владельцев интернет-магазинов, данный сбор фактически является скрытым налогом для покупателей, а его размер несоразмерен финансовым возможностям бизнеса. К примеру, для убыточного Ozon платеж в 4,2 млрд рублей стал бы дополнительным грузом к зафиксированному убытку в 58 млрд рублей. Другим примером может выступить Wildberries, если закон был бы принят в 2022 году, то из 11 млрд рублей чистой выручки, заработанной за прошлый год, маркетплейсу пришлось бы выплатить «Почте России» 8 млрд рублей исходя из оборота.

Кроме того, компании указывают, что перераспределение средств от частного бизнеса госструктуре не решит проблему убыточности «Почты России». В письме содержится призыв полностью отказаться от данной законодательной инициативы.

Эксперты поддерживают позицию ритейлеров и считают идею прямого субсидирования «Почты России» конкурирующими компаниями неприемлемой. По их мнению, госмонополии следует оптимизировать процессы и наладить партнерство с частным бизнесом, а не вводить фактический налог на онлайн-торговлю.

В конце августа в России зафиксировали рост онлайн-торговли.

Ранее стали известны новые требования «Почты России».

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