ЕС сократил зависимость от российских нефти и газа

Зависимость Евросоюза от импорта российских нефти и газа за последние два года значительно снизилась. Об этом свидетельствуют данные Евростата.

По состоянию на конец июня 2023 года доля импортируемой из РФ нефти упала с 29,2% до 2,3%, газа — с 38,5% до 12,9%, угля — с 45% до 0% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Отмечается, что импорт российского газа резко вырос в январе 2021 — марте 2022 года на фоне скачка цен. Однако после введения санкций ЕС поставки существенно сократились. Рост импорта летом 2022 года носил временный характер из-за очередного ценового всплеска. Во втором квартале 2022 года ЕС больше всего импортировал газ из США (24%), Алжира (18%), Великобритании (15%) и Норвегии (10%). В сфере поставок нефти снижение доли России компенсировали Саудовская Аравия и Норвегия (11%), а также США (13%) и Казахстан (8%).

В июле стали известны размеры дополнительных расходов Европы из-за отказа от российского газа.

Ранее в Китаеоценили влияние санкций на торговлю с РФ.