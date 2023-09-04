Баста стал лицом кампании для «умных и свободных»

Новым лицом рекламной кампании Альфа-банка станет музыкант Василий Вакуленко, известный как Баста, сообщили в пресс-службе финансовой организации.

По словам директора по маркетингу, дизайну и привлечению клиентов Альфа-банка Алексея Гиязова, Баста уже давно сотрудничает с банком как клиент и предприниматель.

«Последнее время наша реклама была посвящена технологичным продуктам и сервисам. А сейчас время поговорить о клиентах Альфа-банка — умных и свободных», — сказал Гиязов, добавив, что Баста является давним другом банка, которого с компанией объединяет «дух предпринимательства и свободы».

Теперь, по словам представителя банка, музыкант появится в имиджевой кампании и станет героем новых креативных проектов. Среди них — «Альфа Конфа» — серия масштабных офлайн-событий для предпринимателей.

«Мне нравится подход «Альфы» к людям, их креативные проекты — ребята не боятся быть смелыми и яркими. Я рад быть не только клиентом Альфа-банка, но и его амбассадором», — заявил Василий Вакуленко.