Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Баста стал лицом кампании для «умных и свободных»

Рэпер Баста стал новым амбассадором ведущего частного банка страны

close
100%
Пресс-служба Альфа-банка

Новым лицом рекламной кампании Альфа-банка станет музыкант Василий Вакуленко, известный как Баста, сообщили в пресс-службе финансовой организации.
По словам директора по маркетингу, дизайну и привлечению клиентов Альфа-банка Алексея Гиязова, Баста уже давно сотрудничает с банком как клиент и предприниматель.

«Последнее время наша реклама была посвящена технологичным продуктам и сервисам. А сейчас время поговорить о клиентах Альфа-банка — умных и свободных», — сказал Гиязов, добавив, что Баста является давним другом банка, которого с компанией объединяет «дух предпринимательства и свободы».

Теперь, по словам представителя банка, музыкант появится в имиджевой кампании и станет героем новых креативных проектов. Среди них — «Альфа Конфа» — серия масштабных офлайн-событий для предпринимателей.

«Мне нравится подход «Альфы» к людям, их креативные проекты — ребята не боятся быть смелыми и яркими. Я рад быть не только клиентом Альфа-банка, но и его амбассадором», — заявил Василий Вакуленко.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях