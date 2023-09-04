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Стоимость бензина на бирже достигла рекорда

Котировки бензина АИ-95 на российской бирже превысили ₽75 тыс. за тонну

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Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Цены на бензин АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) впервые превысили 75 тысяч рублей за тонну. Об этом свидетельствуют данные торгов биржи.

По состоянию на 4 сентября стоимость тонны АИ-95 составила 75 030 рублей. Это новый рекорд для российского рынка бензина. За последние 10 дней биржевые котировки премиального бензина выросли более чем на 10%. Еще в начале августа цена тонны АИ-95 не превышала 67 тысяч рублей.

Также на бирже подорожал бензин марки АИ-92 и дизельное топливо. Их стоимость достигла 64 814 (+0,28%) и 68 278 рублей (+0,41%)за тонну соответственно. Стоимость топочного мазута составила 34 188 рублей рост на 0,82%. В то же время стоимость сниженного газа подскочила сразу на 4,24% до 30 674 рублей.

На продолжающийся рост биржевых цен на бензин и дизель повлияло в том числе вступление в силу нового правила начисления компенсаций по демпферному механизму, как ранее и предсказывали эксперты.

Ранее стало известно, как долго нефть будет оставаться главным источником мировой энергии.

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