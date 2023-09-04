Бразилия купила у России первую партию урана с 1999 года

Бразилия впервые с 1999 года закупила партию природного и обогащенного урана у России. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на данные бразильской статистики, страна заплатила 72 млн долларов за 27,1 тонны обогащенного и 26,9 тонны природного урана.

Поставки осуществляются в рамках контракта между Росатомом и бразильской компанией INB, заключенного в 2022 году. Согласно договору, Россия будет полностью обеспечивать единственную в Бразилии АЭС «Ангра» обогащенным ураном в период с 2023 по 2027 год.

До этого Бразилия закупала уран у Великобритании, Казахстана, Канады, Германии, Швеции и США. После заключения контракта с Росатомом импорт урана из других стран прекратился.

Россия и Бразилия сотрудничают в атомной сфере с 1993 года. Росатом является крупным поставщиком изотопной продукции для ядерной медицины Бразилии и развивает партнерство в сфере ядерного топливного цикла.

На прошлой неделе стало известно, что Россия в два раза увеличила закупки лекарств у Бразилии.

Ранее Financial Times написала об интересе инвесторов к урану из-за ситуации в Нигере.