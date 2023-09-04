Стоимость зарубежных зимних туров увеличится на 10-30%

Стоимость зарубежных туров в зимний период увеличится на 10–30% по сравнению с прошлым годом, сообщили крупные туроператоры и Российский союз туриндустрии (РСТ). Подорожание коснется популярных направлений, таких как Египет, Дубай, Таиланд, Мальдивы и Куба. Причинами роста цен называются укрепление валют, повышение стоимости транспорта и проживания в отелях. Некоторые отели Таиланда уже объявили о повышении цен на 20%. Об этом пишет газета «Известия».

Туроператоры в России планируют поднять цены на зимние туры в пределах 30% в октябре и ноябре по сравнению с предыдущим годом. Стоимость отдыха в Египте, Дубае, Таиланде, Мальдивах и Кубе увеличится. РСТ сообщает, что в среднем цены на зимний отдых возрастут на 15%.

Цены на зарубежные туры будут зависеть от валютного курса и доступности авиаперевозок. Самые высокие цены ожидаются на Новый год и праздничные дни, когда стоимость туров повысится на 15% и выше. На внутреннем рынке ситуация будет аналогичной, где ближе к Новому году и праздникам стоимость размещения в России также возрастет на 15%, по словам вице-президента РСТ Юрия Барзыкина.

Туроператор «Интурист» сообщает, что цены на зимние туры по популярным направлениям повысятся в среднем на 25–30%. Подорожание начнется в ноябре для Таиланда и Шри-Ланки, а с октября для ОАЭ, Мальдив, Сейшел и Кубы. Туры на октябрь в ОАЭ, Египте, Мальдивах и Кубе уже дороже на 30% по сравнению с сентябрем.

Стоимость размещения в зимний сезон также увеличится на 20–25%, особенно для отелей на Мальдивах. Более доступные тарифы предлагаются с пересадками в Бахрейне, Абу-Даби и Маскате, где цены на перелеты будут на 20–30% ниже, чем на прямых рейсах. В отдельных отелях на Сейшелах цены повысятся на 20%, и аналогичное подорожание ожидается в Египте и Таиланде.

Подорожание отдыха связано с ростом цен на проживание, особенно в отелях на острове Пхукет (Таиланд), где цены увеличатся на 25%. Курс валют также оказывает влияние на цены, поскольку оплата гостиниц происходит в иностранной валюте.

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