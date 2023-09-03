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Высокие цены на нефть не решат проблем бюджета РФ

«Ъ»: из-за санкций валютная выручка нефтяников РФ продолжает копиться за рубежом

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Christophe Gateau/Global Look Press

Цены на российскую нефть сохраняют высокий уровень, несмотря на санкции и ограничения G7. В августе средняя цена сорта Urals составила $74 за баррель. Об этом сообщает пресс-служба Минфина РФ.

«Сейчас же, вполне возможно, они [Argus Media] просто стали засекать стоимость российской нефти непосредственно в портах Индии, и отсюда и идет повышение, причем резкое, до $70-74 за баррель за месяц», — отметил ведущий аналитик компании «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков.

Тем не менее выполнение бюджетных параметров при цене $70/баррель остается под вопросом. Так, в январе-августе фактическая цена была ниже — $56.

«Вопрос состоит в том, войдем ли мы по итогам 2023-го в бюджетные параметры. В них была запланирована цена нефти $70 за баррель», — отметил эксперт Финансового университета Игорь Юшков.

Продолжается также накопление валютной выручки за рубежом из-за ограничений на ее репатриацию в РФ. Это ограничивает эффективность продаж нефти для экономики страны. К примеру, в Индии накопилось свыше $1 млрд в рупиях, которые РФ не может конвертировать. Это ограничивает импорт товаров, необходимых российской экономике.

«То, что может поставить Индия в Россию, в основном ограничивается текстилем, какими-то экзотическими продуктами либо лекарствами-дженериками. Это, естественно, не покрывает весь тот объем, который мы поставляем для индийской промышленности», — отметил Кочетков.

В конце этой недели стало известно, что Россия продлит сокращение поставок нефти на октябрь.

Ранее аналитик рассказал о будущем мирового нефтяного рынка.

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