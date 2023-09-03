Банки стали чаще отказывать россиянам в кредитах

В 2023 году количество отказов при рассмотрении заявок на кредиты в банках России выросло до рекордных значений. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на исследование компании CosmoVisa.

При этом банки часто не называли конкретных причин отказа заемщикам. Как объяснили эксперты, это связано с желанием кредитных организаций не раскрывать подробности своей политики оценки кредитоспособности. По данным исследования, 36% россиян отказали в получении потребительского кредита.

В то же время в условиях высокой инфляции и сокращения реальных доходов граждан не наблюдается роста «плохих» займов . По данным НБКИ, за год уровень одобрения заявок снизился с 28,8% до 20%.

Эксперты предупреждают, что на фоне ужесточения денежно-кредитной политики банки будут держать низкий «аппетит к риску», предпочитая заемщиков с высоким кредитным рейтингом. Некоторые специалисты полагают, что отказов может стать еще больше.

Вместе с тем эксперты не видят признаков критической ситуации в закредитованности населения. Ипотечное кредитование может превзойти ожидания в текущих условиях.

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