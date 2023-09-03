Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Банки стали чаще отказывать россиянам в кредитах

«Известия»: доля отказов по займам достигла рекордных 36%

close
100%
РИА «Новости»

В 2023 году количество отказов при рассмотрении заявок на кредиты в банках России выросло до рекордных значений. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на исследование компании CosmoVisa.

При этом банки часто не называли конкретных причин отказа заемщикам. Как объяснили эксперты, это связано с желанием кредитных организаций не раскрывать подробности своей политики оценки кредитоспособности. По данным исследования, 36% россиян отказали в получении потребительского кредита.

В то же время в условиях высокой инфляции и сокращения реальных доходов граждан не наблюдается роста «плохих» займов . По данным НБКИ, за год уровень одобрения заявок снизился с 28,8% до 20%.

Эксперты предупреждают, что на фоне ужесточения денежно-кредитной политики банки будут держать низкий «аппетит к риску», предпочитая заемщиков с высоким кредитным рейтингом. Некоторые специалисты полагают, что отказов может стать еще больше.

Вместе с тем эксперты не видят признаков критической ситуации в закредитованности населения. Ипотечное кредитование может превзойти ожидания в текущих условиях.

Недавно стало известно, на сколько подорожают кредиты в России для ряда клиентов.

Ранее стало известно, кому в России будут реже выдавать кредиты.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях