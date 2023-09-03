В США заявили о продолжении сотрудничества большинства стран мира с Россией

Подавляющее большинство стран мира продолжили сотрудничать с Москвой в сфере торговли или решили придерживаться нейтралитета, несмотря на западные санкции. Об этом в интервью для YouTube-канала Dialogue Works заявил американский экономист Ричард Вольф.

«Именно поэтому Россия сумела сохранить свою экономику, сохранить курс рубля и продолжить функционировать даже в условиях серьезного конфликта», — сказал специалист.

Он отметил, что нуждающиеся в поддержке государства теперь имеют возможность обратиться в БРИКС. По словам эксперта, сейчас организация обладает богатством, по объемам сравнимым с Западом. Кроме того, объединение ежегодно усиливает свое влияние в мире.

В прошлом у стран не было иного выбора, кроме как просить помощи у Вашингтона и его союзников. Но на фоне перечисленных факторов ситуация кардинально изменилась, подытожил экономист.

2 сентября посол Китая в Турции Ло Шаобин заявил, что в мире набирает обороты тенденция отказа от доллара США. Как рассказал дипломат, государства БРИКС тяготеют к использованию национальных валют при заключении сделок.

Ранее в американском конгрессе признали, что расширение БРИКС может привести к ослаблению доллара.