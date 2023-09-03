Жители стран Европейского союза (ЕС) больше всех пострадали от санкций, введенных в отношении России. Об этом в своем аккаунте на платформе X (бывший Twitter) написал депутат регионального парламента Мик Уоллес.

Он отметил, что в настоящее время в западных государствах наблюдается рост цен на энергоресурсы и высокий уровень инфляции. По словам депутата, проблемы возникли после введения рестрикций против Москвы и отказа от импорта российского топлива.

«Когда ЕС очнется и признается, что санкции против РФ наносят больший вред народам Европы, чем России? Санкции провалились...» — заявил Уоллес.

Парламентарий добавил, что подорожание газа и других видов ресурсов негативно сказалось на промышленности в странах региона. Предприятия лишились конкурентных преимуществ, что привело к замедлению развития иных сфер экономики, уточнил Уоллес.

В конце он подчеркнул, что США и их европейские союзники столкнулись еще и с рекордным уровнем инфляции. Данный показатель сейчас находится на максимальных за последние десятилетия отметках, следует из заявления депутата Европейского парламента (ЕП).

Ранее стало известно о планах ЕС и стран «большой семерки» (G7) ввести дополнительные ограничения на импорт российских алмазов.