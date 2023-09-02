В Германии предупредили о рисках для газоснабжения страны зимой

Жителям Германии порекомендовали экономить энергию в связи с рисками для газоснабжения страны грядущей зимой. Об этом заявил глава Федерального сетевого агентства ФРГ (входит в структуру Министерства экономики) Клаус Мюллер, чьи слова приводит газета Zeit Online.

Согласно информации Мюллера, немецкие газохранилища на данный момент заполнены на 94%, что позволяет оптимистично смотреть на приближающуюся зиму.

«Однако <...> риски остаются», — сказал чиновник.

Глава агентства пояснил, что Россия продолжает поставлять газ в Юго-Восточную Европу, но если эти поставки прервутся, государства данного региона будут испытывать газовый дефицит и начнут нуждаться в поставках от иных источников.

«В этом случае Германии будет отведена важная роль», — подчеркнул он.

Чиновник призвал жителей ФРГ экономно расходовать энергию, например, оптимально настроить газовое отопление.

В августе главный экономист госкорпорации ВЭБ.РФ Андрей Клепач заявил, что стоимость газа для европейских потребителей может увеличиться до более $500 за тысячу кубометров осенью-зимой 2023 года.

Ранее Bloomberg назвал способ спасения Европы от газового кризиса.