Набиуллина заявила о притоке наличной валюты в банки

Приток наличной валюты в российские банки сейчас превышает спрос на нее, заявила председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина на конференции «10 лет Мегарегулятору: вчера, сегодня, завтра». Об этом пишет Business FM.

Корреспонденты радиостанции обзвонили несколько обменников, расположенных в Москве, чтобы выяснить, как обстоят дела с наличной валютой в них. В четырех обменниках сотрудникам издания сообщили, что и доллары, и евро в наличии есть. Но, например, в пункте обмена на Арбате осталось только €800, на Бауманской — €1750, а на улице Ивана Бабушкина можно купить сумму не более €5 тыс. Большие суммы, например €20 тыс., нужно предварительно заказывать.

В обменниках уточнили, что валюта пользуется спросом россиян.

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин рассказал «Газете.Ru», что текущий курс рубля к доллару и евро говорит о притоке валюты на внутренний рынок. Предложение валюты в России увеличивается, судя по тому, что курс рубля не ускорил снижение после завершения налогового периода, как это происходило в предыдущие пару месяцев, объяснил эксперт.

Накануне Набиуллина заявила, что мера по возврату обязательной продажи валютной выручки российскими экспортерами не даст ожидаемого эффекта. Большую часть экспортной выручки отечественный бизнес получает в рублях, объяснила она. Кроме того, если экспортер продает часть валютной выручки, он может выкупить ее на следующий день. Поэтому баланс спроса и предложения валюты остается неизменным, подытожила глава ЦБ.

Ранее «Газета.Ru» назвала пять способов отправить доллары и евро за рубеж сейчас.