Богатейший бизнесмен России объяснил преступность санкций в отношении себя

Основатель компаний по производству удобрений «Еврохим» и Сибирской угольной энергетической компании (СИБЭКО) Андрей Мельниченко в беседе с газетой Financial Times назвал западные санкции против себя преступлением и сравнил их с ядерной бомбардировкой.

Предприниматель признался, что рестрикции, введенные в отношении него в 2022 году, стали неожиданностью.

«Я не делаю оружие для войны. <...> Я не продвигаю войну. Я не занимаюсь политикой. В чем смысл?» — высказался он.

Мельниченко добавил, что западные санкции стали «оружием массового поражения», которые причиняют ущерб миллионам людей, не имеющим никакого отношения к конфликту на Украине. К тому же подобные меры только усугубляют проблему голода в бедных государствах, отметил он.

По мнению бизнесмена, ситуация схожа с бомбардировкой Хиросимы и Нагасаки в 1945 году, которая уже не имела существенных военных целей, однако нанесенный удар тогда принес страдания большому числу людей, несмотря на предсказуемость исхода войны.

До этого Генпрокуратура потребовала взыскать в пользу государства СИБЭКО предпринимателя Андрея Мельниченко.

Ранее Мельниченко возглавил рейтинг Forbes самых богатых бизнесменов России.