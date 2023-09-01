В России посчитали, во сколько обойдется приготовление аналога «Доширака»

Россияне могут сами дома приготовить одну порцию куриной яичной лапши за 130 рублей. Такую оценку «Газете.Ru» дали аналитики сервиса «Пакет» от Х5, комментируя новости о возможном дефиците «Доширака» в стране.

Аналитики рассчитали стоимость порции лапши, руководствуясь классическим рецептом. Для ее приготовления понадобится 200 граммов куриного филе (в среднем стоит 68 рублей), одно яйцо (8 рублей), 220 граммов муки (10 рублей), половина репчатого и 200 граммов зеленого лука (6 рублей и 13 рублей соответственно). Также понадобится 2 зубчика чеснока, одна морковь, 10 граммов петрушки и половина помидора. Это будет стоить 5 рублей, 9 рулей, 3 рубля и 8 рублей соответственно. Итого – 130 рублей.

«Самым дорогим товаром оказалось куриное филе, а самым дешевым — петрушка. Стоимость каждого ингредиента может быть еще меньше, если использовать сервис кешбэка. Он позволяет совершать привычные траты с выгодой в виде десятикратного повышенного кешбэка, бесплатных доставок и дополнительных скидок», — отметили аналитики.

Для приготовления лапши сначала нужно высыпать муку в глубокую тарелку, сделать в муке лунку, добавить туда яйцо, щепотку соли и влить в смесь 50 мл воды. После этого нужно замесить тесто и оставить его под полотенцем на полчаса, после – тонко раскатать и дать подсохнуть примерно три часа. Затем — нарезать тесто и просушить два часа в духовке при температуре 55 градусов. Второй шаг – отварить куриное филе, нарезать овощи. Овощи нужно поджарить на сковороде в течение пяти-десяти минут, постоянно перемешивая. Пока они готовятся, отваривается лапша в течение пяти минут. После в сковороду к овощной смеси добавляется куриное филе, все вместе тушится четыре минуты. Затем в сковороду высыпается лапша. После того, как пройдет пять минут, блюдо готово. В него добавляются специи и зелень.

«Пакет» провел исследование в августе, рассчитав среднюю стоимость нужных для приготовления лапши ингридиентов, которые можно купить в магазинах или на сайтах торговых сетей «Пятерочка» и «Перекресток», выбирая по пять вариантов каждого из них.

Ранее в России опровергли возможный дефицит «Доширака» в стране.