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Стало известно, кому в России будут реже выдавать кредиты

РЭУ Плеханова: россияне с долговой нагрузкой от 50% будут реже получать кредиты

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Depositphotos

Банки будут реже кредитовать россиян с долговой нагрузкой от 50%. Речь идет о клиентах, отдающих на погашение займа более половины ежемесячного дохода. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказала доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Белянчикова, комментируя введение Центробанком РФ с 1 сентября надбавок к коэффициентам риска по необеспеченным кредитам.

По словам Белянчиковой, главным образом новые требования ЦБ скажутся на россиянах, впервые обращающихся за кредитом в тот или иной банк, но уже обремененных финансовой нагрузкой.

«Если прежде меры касались лишь клиентов с предельно высокой долговой нагрузкой — выше 80%, сейчас они касаются всех заемщиков с показателем долговой нагрузки от 50%. Банки станут чаще воздерживаться от кредитования последних», — отметила она.
Разрыв между относительно благополучными и рисковыми заемщиками станет еще больше, добавила Белянчикова. Экономист уточнила, что некоторые клиенты отрицательно отнесутся к этому, но такая политика банков будет способствовать повышению их устойчивости.

Также эксперт не исключила, что кредитные организации при выдаче крупных сумм заемщикам будут требовать предоставления залога.

ЦБ с 1 сентября ввел надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным кредитам, новые меры касаются потребительских займов и кредитных карт. Чем выше надбавки, тем больший запас капитала должен сформировать банк – например, для покрытия свои потерь от невозвратов по кредитам.

Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

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