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Производители апельсинового сока в России заявили о проблемах с сырьем

«Союзнапитки»: производители сока просят господдержки в связи со слабым импортом

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Shutterstock

Производители апельсинового сока в России столкнулись с проблемами из-за нехватки сырья на мировом рынке. Об этом рассказал агентству «Прайм» президент Союза производителей соков, воды и напитков Максим Новиков.

По его словам, ситуация усугубляется затрудненными поставками концентрата из ряда недружественных стран. На фоне сокращения производства во Флориде и угрозы ураганов в Бразилии, крупнейшем экспортере апельсинового сока, запасы достигли минимума за 12 лет.

Новиков считает, что властям необходимо заранее рассмотреть меры господдержки российских производителей этого популярного напитка. Он предлагает сохранить нулевую пошлину на концентрат и снизить пошлину на апельсиновую клетку, используемую для производства напитков.

Это позволит минимизировать риски дефицита и роста цен, а также обеспечить внутренний рынок отечественной продукцией, считает глава отраслевого союза. По его мнению, проблема обострилась, существует угроза перебоев поставок сока в Россию.

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