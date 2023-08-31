В России объяснили рост цен на нефть

Цена барреля эталонной североморской марки Brent в ближайшее время будет колебаться в коридоре $80-90. Такой прогноз «Газете.Ru» дал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, комментируя рост цен на топливо на лондонской бирже ICE.

«Цены на нефть стабилизировались. Я прогнозирую цены на нефть в коридоре $80-90, внутри они будут колебаться, все-таки это биржевой товар. В целом такой диапазон устраивает страны альянса ОПЕК+. Для этого они и сокращали квоты на добычу нефти», — рассказал он.

По словам энергоэксперта, текущий рост цен на нефть обусловило сокращение Саудовской Аравией добычи сырья на 1 млн баррелей в сутки.

«Эр-Рияд продлил эту меру на сентябрь, вероятно, продлит и на октябрь. Россия также сократила экспорт нефти в августе на 500 тыс. баррелей в сутки. Если цена уйдет выше $90 за баррель, это будет давить на мировое потребление. Поэтому сверхвысокие цены производителям не нужны», — отметил Юшков.

Если цены начнут закрепляться на уровне $90 за баррель, Саудовская Аравия начнет выводить на рынок дополнительные объемы топлива, считает эксперт. Если нужно, будут повышаться квоты ОПЕК+.

Цены на нефть Brent перешли к росту на торгах в среду. По данным торгов на лондонской бирже ICE, к 12:52 мск цена фьючерсов на октябрьские поставки нефти марки Brent достигла $86,08 за баррель, поднявшись на 0,64%. По состоянию на 17.54 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,33% — до $85,19 за баррель. На момент написания заметки баррель Brent стоит $86,2 (плюс 0,64% к уровню открытия торгов).

О продлении Саудовской Аравией добровольного снижения добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки на сентябрь стало известно 3 августа. Информагентство SPA со ссылкой на источник в министерстве энергетики королевства сообщило, что в сентябре добыча Саудовской Аравии составит около 9 млн баррелей в сутки.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, что будет с ценами на нефть в сентябре.