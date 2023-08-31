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МСП втрое нарастил объем привлеченных средств в IT-сфере

Малый бизнес в сфере IT получил 8,6 млрд рублей кредитных средств за первое полугодие

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Depositphotos

Российский малый и средний бизнес в IT-сфере за шесть месяцев 2023 года получил 8,6 млрд рублей кредитных средств благодаря господдержке в рамках Национальной гарантийной системы (НГС), сообщает пресс-служба корпорации МСП.

Показатели 2023 года в три раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, когда данный вид господдержки составил 2,84 млрд рублей, свидетельствуют данные корпорации МСП, которая является оператором НГС.

За первые 6 месяцев 2023 года малые и средние предприятия в сфере разработки компьютерного ПО, консультационных и других сопутствующих услуг в данной области (ОКВЭД 62) привлекли с инструментами НГС свыше 8 млрд рублей.

Также МСП, ведущие деятельность в области информационных технологий (ОКВЭД 63), привлекли за первое полугодие 2023 года кредиты на общую сумму 592 млн рублей благодаря инструментам НГС. Это 9% от общей суммы кредитов МСП в данной сфере, как и годом ранее.

«Расширение поддержки IT-бизнеса, большую часть которого представляют малые и средние предприятия, — одно из приоритетных направлений государственной политики. Поддерживая их, государство занимается обеспечением независимости от иностранных IT-продуктов, важность которой стала еще более очевидной после введения против нашей страны санкций», — отметил генеральный директор корпорации МСП Александр Исаевич.

Напомним, Национальная гарантийная система, оператором которой выступает корпорация МСП, помогает предпринимателям получать банковское финансирование при помощи гарантий и поручительств, если нет залога или его недостаточно. Национальная гарантийная система функционирует в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», реализацию которого курирует первый заместитель председателя Правительства РФ Андрей Белоусов.

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