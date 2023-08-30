Ряд зарубежных авиакомпаний могут перейти на российскую систему бронирования

Государственная корпорация «Ростех» ведет переговоры с рядом зарубежных авиакомпаний о переходе на российскую систему бронирования «Леонардо». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на госкорпорацию.

«Также в зрелой стадии находятся переговоры с рядом других зарубежных авиакомпаний», — сказали в «Ростехе».

В корпорации отметили, что на российскую систему уже 4-5 сентября перейдет авиакомпания из Белоруссии «Белавиа».

2 июня заместитель генерального директора «Аэрофлота» Антон Мацкевича заявлял, что российская авиакомпания в рамках импортозамещения потратит на закупку отечественного ПО не менее 10 млрд руб. По его словам, обозначенная сумма будет потрачена на реализацию четырех проектов. Из них первый — переход с иностранной системы бронирования Sabre на российский аналог «Леонардо».

В ноябре прошлого года сообщалось, что «Аэрофлот» полностью перешел на отечественную систему бронирования «Леонардо». Сервис, созданный компанией «Сирена-Трэвел» в партнерстве с госкорпорацией «Ростех», заменил зарубежное программное обеспечение, что позволит выстроить защиту от возможных инцидентов и сбоев, связанных с санкционными ограничениями.

Ранее импортозамещенный SJ-100 совершил первый полет в Комсомольске-на-Амуре.