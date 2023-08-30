Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Ряд зарубежных авиакомпаний могут перейти на российскую систему бронирования

«Ростех»: ряд зарубежных авиакомпаний могут перейти на систему «Леонардо»

close
100%
Наталья Селиверстова/РИА Новости

Государственная корпорация «Ростех» ведет переговоры с рядом зарубежных авиакомпаний о переходе на российскую систему бронирования «Леонардо». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на госкорпорацию.

«Также в зрелой стадии находятся переговоры с рядом других зарубежных авиакомпаний», — сказали в «Ростехе».

В корпорации отметили, что на российскую систему уже 4-5 сентября перейдет авиакомпания из Белоруссии «Белавиа».

2 июня заместитель генерального директора «Аэрофлота» Антон Мацкевича заявлял, что российская авиакомпания в рамках импортозамещения потратит на закупку отечественного ПО не менее 10 млрд руб. По его словам, обозначенная сумма будет потрачена на реализацию четырех проектов. Из них первый — переход с иностранной системы бронирования Sabre на российский аналог «Леонардо».

В ноябре прошлого года сообщалось, что «Аэрофлот» полностью перешел на отечественную систему бронирования «Леонардо». Сервис, созданный компанией «Сирена-Трэвел» в партнерстве с госкорпорацией «Ростех», заменил зарубежное программное обеспечение, что позволит выстроить защиту от возможных инцидентов и сбоев, связанных с санкционными ограничениями.

Ранее импортозамещенный SJ-100 совершил первый полет в Комсомольске-на-Амуре.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях