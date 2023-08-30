Минпромторг предлагает начать эксперимент по маркировке детских товаров 1 декабря 2023 года, проект постановления опубликован на портале нормативных правовых актов.

Согласно проекту, эксперимент планируется провести с 1 декабря 2023 года по 1 декабря 2024 года.

Ранее в Минпромторге заявили, что российский авторынок начнет восстанавливаться, и в 2024 году уровень продаж может достигнуть 1,3 млн единиц. Об этом сообщили в Минпромторге, ссылаясь на стратегию развития обрабатывающей промышленности РФ до 2030 года и на период до 2035 года.

По прогнозам Минпромторга, в будущем году продажи легковых автомобилей составят 1,1 млн ед., легких коммерческих автомобилей — 113 тыс. ед., грузовых — 100 тыс. ед., автобусов — 15 тыс. ед.

В ведомстве отметили, что в 2026 году объем продаж будет соответствовать среднегодовому объему продаж в 2015-2021 годах. Начиная с 2027 года рынок будет постепенно расти на 1% в год. Таким образом, к 2030 году авторынок РФ выйдет на уровень 1,8 млн автомобилей в год, а к 2035 году объем продаж составит 1,9 млн автомобилей в год.

Ранее в России резко вырос импорт пива.