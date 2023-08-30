Эксперт объяснил, что будет с ценами на электрокары после падения стоимости лития

Независимый эксперт в сфере промышленности и энергетики Леонид Хазанов считает, что снижение мировых цен на литий, наблюдаемое на фоне роста числа проектов по добыче этого металла, может привести к удешевлению электромобилей. Об этом сообщает Прайм.

Литий широко используется в производстве литий-ионных аккумуляторов для электрокаров. Фьючерсы на литий на LME за месяц подешевели на 23%, торгуясь 29 августа по 32 750 долларов за тонну.

По словам эксперта, падение цен на ключевой компонент электромобилей может снизить их стоимость для потребителя. Однако в долгосрочном плане избыток предложения лития может привести к остановке ряда проектов его добычи и восстановлению дефицита.

Хазанов напомнил, что помимо Tesla на электрокарах литий ставят многие крупные автопроизводители. Рост спроса вызвал реализацию большого количества проектов по разведке месторождений лития.

Эксперт оценил как перспективный проект «Полярного лития» по освоению Колмозерского месторождения лития, отметив, что к моменту его запуска цены на металл вернутся к текущему уровню.

В середине августа в Китае представили батарею для электрокаров со сверхбыстрой зарядкой.

Ранее миру предрекли скорый дефицит лития.