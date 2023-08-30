Стало известно, сколько зерна собрали в России

Российские аграрии намолотили более 105 млн тонн зерна, а уборочная кампания в целом по стране перешла «экватор». О ходе полевых работ доложил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев на заседании оперштаба в ведомстве. Слова министра приводятся в Telegram-канале ведомства.

По графику также идет уборка других культур, в том числе картофеля, сахарной свеклы, рапса и овощей. В 43 регионах уже стартовал озимый сев: засеяли 1,7 млн га. Объем закупки удобрений превысил уровень прошлого года.

Министр отметил необходимость принятия исчерпывающих мер для завершения сбора зерновых в оптимальные агротехнические сроки и контроля озимого сева, пишет «Прайм». Также важно обеспечивать оперативное доведение средств господдержки аграриям, добавил он. Сейчас показатель по стране уже достиг 80%, превысив прошлогодний уровень на аналогичную дату.

По данным Российского зернового союза, с 1 по 27 августа Россия нарастила отгрузки пшеницы, ячменя и кукурузы на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Поставки составили 6,4 млн тонн зерновых. По прогнозам аналитиков союза, по итогам всего августа экспорт зерна из России составит 7,3 млн тонн, что на 26% выше уровня августа 2021 года. За два месяца нового сезона, июль – август, Россия поставляет на мировой рынок на 45% больше пшеницы, чем годом ранее — 10,6 млн тонн. При этом больше всего зерна направляется не в Египет, как раньше, а в Алжир. В странах Латинской Америки и Африки резко вырос спрос на российскую продукцию.

Ранее во Франции признали, что Россия доминирует на рынке зерна.