Курс евро превысил 105 рублей

Курс евро на валютных торгах Мосбиржи превысил 105 рублей впервые с 16 августа. Об этом сообщается на сайте Московской биржи.

По данным на 16:23 мск, евро возрастал на 1,35%, до 105,03 руб.

К 16:37 мск его курс стал медленнее расти и находился на уровне 105,0025 руб. (+1,32%). При этом доллар прибавлял 0,65%, поднимаясь до 96,08 рубля, юань находился на отметке в 13,163 рубля (+0,53%).

4 августа курс евро превысил 104 руб. впервые с 28 марта 2022 года. Тогда же до максимальной с конца марта 2022 года отметки 95 рублей поднялся и доллар.

Накануне сообщалось, что курс юаня к рублю занял первое место в перечне валютных курсов, размещенном на главной странице сайта Банка России. До сих пор первым в списке валют, курсы которых к рублю устанавливаются регулятором ежедневно, стоял доллар США, однако теперь американская валюта лишь вторая, третье место занимает евро.

До этого аналитик «БКС Форекс» Анатолий Трифонов заявлял «Газете.Ru», что на следующей неделе курс доллара составит 94-96 рублей, евро будет торговаться в коридоре 101-104 рубля.

Ранее в России рассказали, как внутриполитическая ситуация повлияла на курс рубля.