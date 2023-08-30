Бензин и дизельное топливо дорожают

Стоимость бензина Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) по итогам торгов среды вновь обновила исторический рекорд, приближаясь к отметке в 74 тыс рублей за тонну. Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации отмечается, что по территориальному индексу Европейской части России марка бензина Аи-95 за торговый день подорожала на 0,47%, до 73 697 рублей за тонну, цена на Аи-92 выросла на 0,22%, до 63 572 рублей за тонну.

Цена на летнее дизельное топливо выросла на 2,21% — до 67 161 рубля за тонну.

До этого стало известно, что цены на дизель бьют глобальные рекорды, подобная ситуация наблюдается в нескольких уголках мира, а причинами этого стали высокий спрос на топливо в Китае, а также введеный в начале 2023 года запрет на его поставки из России в Европу.

Накануне Министерство энергетики не поддержало предложение ассоциации грузоперевозчиков «Грузавтотранс» о государственном регулировании цен на дизельное топливо. Перевозчики просили зафиксировать стоимость дизтоплива на уровне ниже 60 рублей за литр.

Ранее Центробанк РФ резко поднял ключевую ставку до 12% на внеплановом заседании.