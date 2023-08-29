Объем российского экспорта нефти морским путем резко увеличился

По данным мониторинга танкерных перевозок объем российских экспортных поставок нефти морским путем значительно возрос на прошлой неделе. Средние суточные объемы отгрузки на прошлой неделе подскочили до 3,4 млн баррелей, что на 880 тыс. баррелей больше предыдущей недели. Об этом пишет Bloomberg.

Таким образом, экспорт достиг наивысшего уровня за последние восемь недель, согласно данным Bloomberg. Увеличение поставок коснулось всех основных районов погрузки, отмечает компания Bloomberg. При этом большая часть дополнительного объема — почти две трети — пришлась на Балтийские порты Приморск и Усть-Луга, пишет Bloomberg.

Также в прошлую неделю восстановились объемы отгрузки из Новороссийска на Черноморском побережье, которые в предыдущие сутки снизились из-за штормовой погоды, сообщает Bloomberg. Поставки из порта Мурманск на Баренцевом море также возросли до четырехнедельного максимума, уточняет агентство.

Кроме того, увеличились объемы экспорта с Дальнего Востока через порты Комсомольска-на-Амуре, Восточный и Петропавловск-Камчатский. В совокупности отгрузка с Дальнего Востока достигла пятинедельного пика, утверждает издание.

Несмотря на взлет объемов, среднесуточный экспорт за четыре недели все еще ниже уровня февраля на 450 тыс. баррелей в сутки, пишет Bloomberg. Основное сокращение пришлось на поставки в страны Азии и Европы.

На прошлой неделе Bloomberg сообщал, что экспорт топлива из России достигнет 15-месячного минимума.

Ранее стало известно, что Индия и Китай стали меньше покупать нефть у России и Саудовской Аравии.