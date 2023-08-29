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В Минэнерго опровергли причину падения рубля, названную экономистом Задорновым

Минэнерго РФ: зависшие на счетах рупии не могли спровоцировать падение рубля

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Global Look Press

Минэнерго РФ опровергло заявления экономиста, бывшего главы министерства финансов Михаила Задорнова о том, что зависшие на счетах рупии могли стать одной из причин ослабления курса рубля. Об этом сообщает ТАСС.

В ведомстве подчеркнули, что проблемы с конвертацией рупий не отражают реального положения дел, так как нефтяные компании возвращают большую часть выручки в валюте.

«Нефтяные компании возвращают большую часть валютной выручки, местом происхождением которой является Россия, независимо от валюты платежа. Задержки не носят системного характера», — говорится в сообщении Минэнерго.

До этого экономист Задорнов говорил, что одной из причин ослабления курса рубля могут быть «зависшие» в РФ индийские рупии.

По его словам, в первом полугодии Россия поставила в Индию нефти и нефтепродуктов на $30 млрд, а импорт в РФ из Индии оценивается примерно в $6-7 млрд в год.

Ранее стало известно, как ослабление рубля отразится на состоянии экономики.

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