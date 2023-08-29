Минсельхоз ждет снижения цен на мясо курицы в сентябре

Министерство сельского хозяйства РФ ожидает снижения цен на мясо птицы в конце августа — начале сентября. Об этом сообщает агентство Прайм со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По словам представителей Минсельхоза, текущий рост цен носит сезонный характер, традиционный для лета. Также на него влияют развитие внутреннего туризма и увеличение производственных издержек.

Ранее ожидания снижения цен озвучил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев. Он отмечал, что после сезонного летнего подорожания цены пойдут вниз уже в сентябре. Этот прогноз пока не изменился, уточнили в ведомстве.

По данным Росстата, на прошлой неделе темпы роста цен на свинину и мясо курицы замедлились по сравнению с предыдущей неделей. С начала года курятина подорожала на 16%, свинина — на 7%.

В Минсельхозе напомнили, что объемы производства мяса птицы в РФ растут: за январь-июль они увеличились на 1,3% к аналогичному периоду 2021 года.

Накануне Минсельхоз рассказал о росте цен на хлеб в 2023 году.

Ранее сообщалось, что магазинам могут разрешить бесплатно раздавать продукты.