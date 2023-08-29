Платформа «Цунами» подвела итоги страхования логистики за первую половину 2023 года

Калининградская IT-компания «Инносети» поделилась итогами работы платформы по сопровождению страхования грузов «Цунами» за первое полугодие 2023 года. Согласно данным компании, цифровое страхование грузоперевозок на российском рынке продолжает уверенно вытеснять традиционные формы страхования с объявленной стоимостью. Совокупное количество грузоперевозок на платформе «Цунами», по которым были рассчитаны страховые полисы, увеличилось на 20% — более, чем на 2 млн единиц за полгода.

Объем страховых премий, рассчитанных с помощью «Цунами», в первом полугодии 2023 года показал рост на 36% относительно аналогичного периода прошлого года года и составил 3,64 млрд рублей к 2,68 млрд рублей соответственно. Сегмент страхования грузов в рамках платформы также вырос на 37% (3,04 млрд рублей к 2,21 млрд рублей соответственно). Наибольший рост продемонстрировало страхование грузоперевозок в электронной коммерции. Объемы в этом сегменте увеличились практически в 4 раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

По словам генерального директора компании «Инносети» Артема Ефимова, спрос на цифровые решения для страхования продолжает расти. Сегодня на платформе «Цунами» работают 8 из 15 крупнейших страховых компаний России. В 2023 году наибольший потенциал среди сервисов страховых компаний демонстрируют системы автоматизированного урегулирования претензий с помощью роботов. С момента запуска в сентябре 2022 года их доля увеличилась с 14,5% до 29%. При этом робот платформы «Цунами» на основе искусственного интеллекта самостоятельно урегулирует претензии на сумму до 100 тысяч рублей. Кроме того, в июле этого года «Инносети» запустили на платформе новый сервис, который поможет страховым компаниями увеличить кросс-продажи продуктов в автоматизированном формате.

Благодаря цифровизации основных бизнес-процессов по сопровождению страхования на платформе «Цунами» клиенты страховых компаний могут самостоятельно выбирать оптимальные условия покрытия рисков грузоперевозок: стоимость полиса рассчитывается индивидуально по необходимым рискам, весь процесс автоматизирован и оформление полиса занимает несколько минут. При этом в отличие от традиционного страхования с объявленной стоимостью цифровое страхование может учитывать до 72 параметров при расчете тарифа. Таким образом, платформа «Цунами» помогает страховым компаниям формировать индивидуальные условия для каждого грузоотправителя, а грузовладельцы могут рассчитать справедливый тариф и оптимизировать расходы.