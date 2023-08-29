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В Госдуме предложили выделить деньги из бюджета семьям на подготовку детей к школе

«Известия»: депутаты хотят выделить деньги семьям на подготовку детей к школе

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Shutterstock

В Госдуме выдвинули предложение о выделении из резервного фонда правительства денег на подготовку к школе для семей с детьми. Об этом сообщает газета «Известия».

В обращении к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину предлагается выплачивать по 26 тыс. рублей. Если же родители проживают на территориях приграничных к зоне Специальной военной операции (СВО) или новых российских субъектов, то выплата увеличится до 30 тыс. рублей.

Первый заместитель комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова объяснила такую инициативу значительным ростом цен на школьные принадлежности и одежду. По ее словам, многие семьи поэтому вынуждены оформлять кредиты, чтобы собрать ребенка в школу. Депутат выразила убеждение, что пока цены растут, необходимо оказывать семьям существенную поддержку.

В письме председателю правительства РФ, в частности, отмечается, что средняя стоимость рюкзака составила почти 1,9 тыс. рублей, увеличившись за год на 8%, средняя цена школьной формы выросла на 20%, достигнув 2,9 тыс. рублей, дневник подорожал на 3%.

Ранее сообщалось, что в России предложили ввести кредитную амнистию для семей с детьми.

Ранее сообщалось, что магазинам могут разрешить бесплатно раздавать продукты.

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