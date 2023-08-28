Правительство Франции поможет виноделам деньгами

Власти Франции направят 200 млн евро на помощь виноделам, испытывающим трудности из-за снижения спроса на вино. Об этом сообщает Financial Times.

В публикации отмечается, что Министерство сельского хозяйства Франции получило одобрение и финансовую поддержку от Евросоюза, чтобы реализовать программу, в рамках которой излишки вина перерабатываются в этанол, который может быть продан для использования в промышленных целях, например, для производства парфюма.

Издание подчеркивает, что основная часть помощи может пойти в регионы Бордо и Лангедок.

До этого стало известно, что виноделы французского региона Бордо требуют компенсации от правительства за излишки непроданного вина, которое им придется слить.

По словам владельцев виноделен, спрос и цены на их продукцию рухнули из-за перепроизводства и изменения потребительских привычек французов.

Утверждается, что объемы потребления вина во Франции за последние 60 лет сократились на две трети. Особенно это коснулось красного вина. Так, исследование, проведенное в ноябре прошлого года, показало, что за последние 10 лет количество выпитого красного снизилось на 32%, и большую часть отказавшихся от напитка составляют люди в возрасте от 18 до 35 лет.

Ранее в России резко вырос импорт пива.