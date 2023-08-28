Китайская «мировая фабрика» постепенно теряет конкурентоспособность

Рейтинговое агентство Moody's Investors Service в новом макроэкономическом обзоре по Китаю обратило внимание на ряд структурных вызовов, стоящих перед китайской экономикой. По мнению аналитиков Moody's, если властям КНР не удастся успешно провести реформы по ребалансировке экономики, страна может вернуться к традиционным источникам роста — масштабным инвестициям в недвижимость и инфраструктуру. Об этом сообщает РБК.

В докладе отмечается, что демографическое старение и торможение прироста рабочей силы будут сдерживать повышение производительности труда. Кроме того, высокие уровни госдолга уже не позволяют обеспечивать такие же темпы роста традиционных секторов.

В случае «отката» к инвестициям в недвижимость и инфраструктуру Moody's прогнозирует среднегодовой рост ВВП Китая всего 3,5% в 2023–2030 годах. Для сравнения, в 2015–2022 годах он составлял 5,9% в среднем.

Эксперты считают, что успех в переходе к внутреннему спросу и технологической независимости позволил бы обеспечить более высокий, 4,2-процентный темп роста. Однако реализация этой модели осложнена геополитическими рисками и трудностями с импортом ключевых технологий.

По мнению российских экспертов, замедление китайской экономики вряд ли негативно скажется на российском экспорте благодаря растущей взаимозависимости двух стран. Вместе с тем Китай, вероятно, будет контролировать передачу перспективных технологий, чтобы получать максимальную выгоду для собственного развития.

Ранее китайским экономистам запретили говорить о проблемах.