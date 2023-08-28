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В России станет легче переводить деньги за рубеж

В реестре ЦБ зафиксирована новая система денежных переводов за рубеж

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Александр Гальперин/РИА «Новости»

Центральный банк России зарегистрировал новую систему денежных переводов за рубеж — Kwikpay. Об этом свидетельствуют данные реестра регулятора.

Регистрация нового сервиса была проведена еще 25 августа. Это уже третья подряд система трансграничных переводов, допущенная к работе регулятором в 2023 году. Kwikpay сможет осуществлять переводы в страны СНГ, Грузию, Вьетнам, а также в ряд государств Еврозоны. Переводы будут проходить через мобильное приложение Kwikpay с платежными системами «Мир», Visa и MasterCard.

Оператором новой системы выступает ООО «Трубная СИВ», занимающееся разработкой компьютерного программного обеспечения. Kwikpay позволит осуществлять переводы как наличными, так и на банковские счета в рублях, долларах и евро. Размер комиссии в системе составит от 0 до 5% в зависимости от направления и суммы перевода.

В апреле 2023 года реестр ЦБ пополнила система Dengi.ru, а до этого в конце прошлого года — Астрасенд, оператор которой позже сменился. Центробанк активно развивает национальную платежную систему «Мир» и планирует в ближайший год вывести ее на рынки еще 5-6 зарубежных стран. Таким образом, российские власти расширяют возможности для денежных переводов из страны.

Недавно стало известно, что в России планируют дать банкам больше полномочий для борьбы с мошенниками.

Ранее стал известен средний размер банковского перевода в России.

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