Эль-Ниньо повлияет на урожайность Индии

В обозримом будущем Индия может столкнуться с продовольственным кризисом. Это произойдет на фоне усиления природного феномена Эль-Ниньо и рекордно низкого за последние восемь лет уровня муссонных дождей. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в Метеорологическом департаменте.

В публикации отмечается, что Эль-Ниньо уже спровоцировал аномальные погодные условия в Индии по итогам августа, этот месяц стал одним из самых засушливых за последнее столетие. В ведомстве подчеркнули, что сентябрь может быть не менее жарким.

Агентство утверждает, что муссоны имеют одно из важнейших значений для индийской экономики, которую оценивают в $3 трлн. Проливные дожди обеспечивают порядка 70% потребностей фермеров в поливе сельскохозяйственных культур, а также пополнения водохранилищ. После августовской засухи половине угодий в Индии не хватает ресурсов для орошения.

В публикации подчеркивается, что данные факторы могут привести к продовольственному дефициту, а цены на сахар, бобовые, рис и овощи могут подняться из-за снижения объемов урожая.

До этого стало известно, что цена фьючерсов на какао в Нью-Йорке превысила отметку в $3,5 тыс. за 1 тонну. Основной причиной роста стоимости стало сокращение производства в Западной Африке, которая является основным поставщиком двух третей мирового урожая какао-бобов.

Ранее Великобритании предрекли дефицит фруктов и овощей из-за аномальной жары в странах Южной Европы.