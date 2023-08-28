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Forbes опубликовал рейтинг богатейших женщин России в 2023 году

Forbes: рейтинг богатейших женщин России возглавила глава Wildberries Бакальчук

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Надежда Стрелец/YouTube

Forbes опубликовал рейтинг 20 богатейших женщин России в 2023 году, который во второй раз возглавила владелец маркетплейса Wildberries Татьяна Бакальчук с состоянием в $7 млрд.

Второе место заняла Татьяна Литвиненко с состоянием в $2,8 млрд, которая в мае 2022 года получила от мужа Владимира Литвиненко 20,6% акций «Фосагро».

Третье место заняла Варвара Скоч, дочь партнера Алишера Усманова Андрея Скоча. В декабре 2020 года она стала владелицей доли в холдинге USM с оценкой капитала в $2,5 млрд.

Ранее Бакальчук заявила, что онлайн-ретейлер Wildberries может сменить название до короткого WB в своем логотипе.

По ее словам, длинное название не так красиво смотрится, как короткое. Поэтому команда дизайнеров сейчас думает над этим вопросом.

Она также добавила, что оборот маркетплейса по итогам года должен вырасти почти в два раза по сравнению с прошлогодними показателями. При этом по итогам первых трех кварталов этого года оборот кампании уже составил 1,1 трлн рублей.

Ранее попавший под санкции миллиардер Авен заявил, что не знает, как выжить в Лондоне.

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