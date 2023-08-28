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В России может появится единый трейдер удобрений

Bloomberg: создание единого поставщика удобрений позволит РФ контролировать цены

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Wikimedia Commons

Правительство России рассматривает создание единой государственной трейдинговой компании для экспорта минеральных удобрений. Такая инициатива призвана увеличить влияние страны на ценообразование на мировом рынке удобрений, который оценивается в $250 млрд. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на неназванные источники.

Агентство считает, что идею выдвинул основатель и владелец компании «Уралхим» Дмитрий Мазепин. Предложение уже обсуждалось на встречах министра промышленности и торговли Дениса Мантурова и премьер-министра Михаила Мишустина.

В настоящее время российские производители удобрений экспортируют продукцию напрямую или через трейдеров в Европе. Создание единого государственного трейдера позволит концентрировать потоки и оказывать влияние на мировые цены.

Россия занимает лидирующие позиции на мировом рынке удобрений. На ее долю приходится около 15% глобального потребления минеральных удобрений. Однако ряд крупных российских компаний-производителей, таких как «ЕвроХим» и «ФосАгро», выступают против создания единого экспортера.

По данным Bloomberg, они опасаются, что трейдинг приведет к потере гибкости и конкурентоспособности. Кроме того, экспорт удобрений из России восстановился после введения санкций, так что вновь созданная структура может навредить бизнесу, считают в компаниях.

Тем не менее правительство видит в трейдинге возможность усилить контроль над экспортной выручкой от продажи удобрений и нарастить влияние России на глобальное ценообразование на этом стратегически важном рынке. Решение о создании единого экспортера пока не принято, и неизвестно, когда инициатива будет рассмотрена вновь, отмечает Bloomberg.

Ранее Россия увеличила экспорт удобрений в Европу в пять раз за год.

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