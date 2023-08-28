В России может появится единый трейдер удобрений

Правительство России рассматривает создание единой государственной трейдинговой компании для экспорта минеральных удобрений. Такая инициатива призвана увеличить влияние страны на ценообразование на мировом рынке удобрений, который оценивается в $250 млрд. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на неназванные источники.

Агентство считает, что идею выдвинул основатель и владелец компании «Уралхим» Дмитрий Мазепин. Предложение уже обсуждалось на встречах министра промышленности и торговли Дениса Мантурова и премьер-министра Михаила Мишустина.

В настоящее время российские производители удобрений экспортируют продукцию напрямую или через трейдеров в Европе. Создание единого государственного трейдера позволит концентрировать потоки и оказывать влияние на мировые цены.

Россия занимает лидирующие позиции на мировом рынке удобрений. На ее долю приходится около 15% глобального потребления минеральных удобрений. Однако ряд крупных российских компаний-производителей, таких как «ЕвроХим» и «ФосАгро», выступают против создания единого экспортера.

По данным Bloomberg, они опасаются, что трейдинг приведет к потере гибкости и конкурентоспособности. Кроме того, экспорт удобрений из России восстановился после введения санкций, так что вновь созданная структура может навредить бизнесу, считают в компаниях.

Тем не менее правительство видит в трейдинге возможность усилить контроль над экспортной выручкой от продажи удобрений и нарастить влияние России на глобальное ценообразование на этом стратегически важном рынке. Решение о создании единого экспортера пока не принято, и неизвестно, когда инициатива будет рассмотрена вновь, отмечает Bloomberg.

Ранее Россия увеличила экспорт удобрений в Европу в пять раз за год.