В Госдуме рассказали о работе по ускорению госзакупок

В весеннюю сессию депутаты приняли пакет законов, которые позволят сделать госзакупки более быстрыми. Об этом «Парламентской газете» рассказал председатель Комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин.

«Поправки нацелены на возможное приобретение российских товаров, потому что рассчитывать на поставки из-за рубежа сегодня достаточно проблематично с точки зрения сроков и логистики. Поэтому в некоторых случаях Правительству дали полномочия, чтобы для целей специальной военной операции, где это должно происходить, моментально, закупать ту или иную продукцию российского производства у единственного поставщика», — уточнил депутат.

По его мнению, данный подход не нарушает принципы конкуренции, потому что при совершении закупок у единственного поставщика все равно анализируется российский рынок и выбирается один производитель, соответствующий критериям.

«Где-то в определенных случаях подняли пороги для объемов закупок, прежде всего по лекарствам, средствам реабилитации у единственного поставщика в течение года. С тем чтобы эти процедуры были оперативными», — добавил Топилин.

24 августа сообщалось, что российские больницы и поликлиники смогут закупать медизделия и продукты для лечебного питания по конкретным торговым наименованиям без учета возможного эквивалента, который требуется при оформлении госзакупок в общем порядке, передавала «Москва 24».

В середине августа руководитель проектов «Актион Госзаказ» Мария Федюкович сообщила, что повышение ключевой ставки сразу на 350 базисных пунктов до 12% годовых приведет к росту финансовой нагрузки на бизнес, который участвует в госзакупках.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон об ускорении госзакупок.