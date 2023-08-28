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Белоруссия закупит за границей около одного миллиона тонн зерна

Белоруссия намерена закупить за границей около одного миллиона тонн зерна

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Seth Perlman/AP

Глава Министерства сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии Сергей Бартош заявил, что из-за ожидающегося в этом году не очень хорошего урожая планируется приобрести за границей около одного миллиона тонн зерна. Об этом министр сказал в интервью телеканалу ОНТ.

Бартош отметил, что урожай в 2023 году окажется хуже прошлогоднего, поэтому необходимо создать «подушку безопасности», и президент страны Александр Лукашенко распорядился провести закупку зерна за рубежом.

Министр подчеркнул, что в Белоруссии есть области и районы, не только сохранившие урожай уровня 2022 года, но и увеличившие его. Он заявил о необходимости совершенствования сельскохозяйственных технологий, которое позволит не зависеть от погодных условий.

Бартош обратил внимание на то, что из-за изменения климата в Белоруссии начали выращивать новые культуры, в частности, бахчевые и грецкий орех. В Минской и Брестской областях заложены ореховые сады, которые позволят давать продукцию в промышленных масштабах.

Ранее во Франции признали, что Россия доминирует на рынке зерна.

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