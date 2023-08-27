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В России объяснили причину роста цен на топливо

Аналитики связали дефицит топлива в РФ с недостаточным уровнем демпфера

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Unal Cam/Global Look Press

Биржевые цены на бензин и дизель в России с поставкой в августе-сентябре обновили максимумы. Эксперты связывают это с решением правительства сократить вдвое демпферные выплаты нефтяникам. Об этом сообщает издание НОС.

«Из-за уменьшения компенсаций нефтяники начали активнее экспортировать топливо в ущерб внутреннему рынку», — отмечает ведущий аналитик ФНЭБ Станислав Митрахович.

Как следствие, в ряде регионов РФ наблюдается дефицит бензина на АЗС. «В некоторых районах Ростовской и Астраханской областей топливо полностью закончилось», — рассказал «Ъ» оператор одной из местных заправок.

Грузоперевозчики тем временем требуют ввести административный контроль над ценой дизтоплива, однако Минэнерго скептически относится к этой идее. «Жесткое ценовое регулирование может усугубить дефицит», — считают в ведомстве.

Вместо этого правительство объявило о планах по борьбе с серым экспортом топлива путем выдачи лицензий или списка экспортеров. Однако нефтяной эксперт Алексей Кокин уверен — это не решит основную проблему.

«Необходимо отменить сокращение демпферов, чтобы стимулировать поставки внутрь страны», — подчеркнул он. Пока же мировые цены на нефть остаются высокими, сдерживая рост розничных тарифов в России.

Как предупреждают аналитики, повышение цен на АЗС и дефицит могут сохраняться до тех пор, пока курс на сокращение компенсаций не будет скорректирован. В противном случае риски роста инфляции в стране значительно возрастут.

В то же время западные СМИ отмечают, что экспорт топлива из РФ начал замедляться.

Ранее стало известно, как долго нефть будет оставаться главным источником мировой энергии.

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