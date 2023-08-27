Средняя стоимость жилья в России продолжает расти

Средняя стоимость вторичной недвижимости в России продолжает расти за счет сохранения высокого спроса и вымывания ликвидного предложения. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на статистику «ЦИАН.Аналитики».

По данным компании, средняя стоимость вторичной недвижимости на 18 крупнейших региональных рынках России, в числе которых 16 городов-миллионников, а также Московская и Ленинградская область, в августе составила 130,4 тыс. руб. за квадратный метр. Отмечается, что относительно июля данный показатель увеличился на 1,9%, что является максимальным месячным приростом с марта 2022 года. До этого динамика составляла 0,7–0,9% в месяц.

По подсчетам агентства недвижимости «Этажи», в России в целом средняя стоимость вторичной недвижимости за последний месяц увеличилась на 0,33%, до 114,3 тыс. руб. за квадратный метр. В «Авито Недвижимости» отметили, что средний бюджет предложения в РФ составляет 4,4 млн руб., что на 1,9% больше, чем месяцем ранее.

До этого специалист по недвижимости Сергей Зайцев предсказал рост продаж новостроек осенью. По мнению опрошенных «Газетой.Ru» экспертов, ставки по ипотеке на «вторичку» выросли из-за повышения ключевой ставки ЦБ, а в сегменте новостроек условия не изменились. Поэтому осенью больше спроса будет на квартиры на первичном рынке, хотя цены на готовые квартиры упадут.

Агентство РИА Новости также публиковало результаты исследования финтехкомпании «ЮKassa», сервиса онлайн-бронирования жилья «Суточно.ру» и компании автобусных перевозок Ecolines RUS, согласно которым стоимость посуточной аренды жилья в России за год увеличилась на 15%.

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