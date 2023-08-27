Сооснователь «Яндекса» Волож попросил ЕС снять с него санкции

Сооснователь интернет-компании «Яндекс» Аркадий Волож направил властям Евросоюза (ЕС) запрос об исключении его из санкционных списков, пишет газета The Financial Times.

По информации источников газеты, адвокаты бизнесмена обратились в органы ЕС с просьбой отменить санкционные меры, принятые в его отношении. Издание отмечает, что запрос будет рассмотрен официальными лицами ЕС в следующем месяце.

По словам людей из окружения бизнесмена, Волож надеется, что сможет убедить ЕС не продлевать санкции, срок действия которых истекает 15 сентября.

Ранее Волож выражал несогласие с решением России провести специальную военную операцию. Он покинул пост гендиректора «Яндекса» и руководящие должности в международных дочерних структурах группы в июне 2022 года после включения в санкционный список Евросоюза. В конце декабря Волож попрощался с коллегами.

В июле Великобритания исключила из санкционного списка отказавшегося от российского гражданства Олега Тинькова. Он был внесен в перечень 24 марта 2022 года.

Ранее попавший под санкции миллиардер Авен заявил, что не знает, как выжить в Лондоне.