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Обнародована записка Жириновского от 2018 года с призывом отказаться от доллара

Депутат Госдумы опубликовал призыв Жириновского 2018 года к отказу от доллара

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Владимир Федоренко/РИА «Новости»

Вице-спикер Государственной думы РФ Борис Чернышов обнародовал ранее неопубликованную записку основателя ЛДПР Владимира Жириновского, в которой политик призывает отказаться от использования доллара США. Фотография появилась в Telegram-канале парламентария.

Чернышов отметил, что сообщение было написано еще в 2018 году. В то время в России начал стремительно расти курс американской валюты — стоимость доллара увеличилась с 56,7 рубля в январе до 66 рублей в августе.

«В свете нынешних событий — совет актуальный и логичный», — прокомментировал заместитель председателя Госдумы, имея в виду призыв отказаться от американских денег.

При этом в самой записке указан план действий на случай повышения курса доллара. Первый шаг касается отказа от данной валюты, после чего следует роспуск всех международных организаций. По мнению Жириновского, в каждом регионе должна существовать своя структура.

«Пусть будет снова Лига наций в Европе, ОАГ (Организация американских государств — «Газета.Ru») в Америке, ОАЕ (Организация африканского единства — «Газета.Ru») в Африке и др.» — написал основатель ЛДПР.

Третий шаг — перевод стран на национальные валюты и языки.

Как уточнил Чернышов, в настоящее время события развиваются в соответствии с прогнозом Жириновского. Он подчеркнул, что Москва постепенно отказывается от доллара. Также в мире появилось множество альтернатив для осуществления международной торговли, резюмировал вице-спикер парламента.

Ранее лидеры стран БРИКС выступили за использование местных валют в торговле.

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