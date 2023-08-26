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Названы четыре профессии в России с самыми высокими пенсиями

Экономист Гиринский сообщил о высоких пенсиях военных, космонавтов и чиновников

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

Самая большая пенсия в России — у госслужащих, военных, космонавтов, летчиков-испытателей, а также жителей Крайнего Севера. Об этом «Прайму» рассказал доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский.

У названных категорий граждан пенсия может варьироваться от 50 до 80 тыс. рублей, а в отдельных случаях — превышать 100 тыс. рублей.

На точный размер влияет стаж работника. Например, военный получает 50% от среднего заработка при выполнении минимума стажа в 20 лет. А за каждый год стажа, превышающего этот срок, положены надбавки к пенсии — 3% от средней зарплаты.

Чиновникам нужно отработать обязательные 18,5 лет. Тогда они получают 45% от среднего заработка за месяц. В последующие годы стажа госслужащим будут увеличивать пенсию — на 3% от среднемесячной зарплаты.

Пенсия у жителей Крайнего Севера может достигать 25 тыс. рублей. Это обусловлено суровыми условиями жизни и высокими ценами в данном регионе. Кроме того, чуть выше пенсия у жителей Москвы и Санкт-Петербурга в сравнении с регионами из-за дорогой жизни в этих городах.

Среднестатистический житель России считает, что достойной можно назвать уровень пенсии в 47 тыс. руб. в месяц.

Ранее сообщалось о повышении размера страховых пенсий с 1 сентября этого года.

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